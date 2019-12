Siloam Springs boys basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 14^at Huntsville#^L, 57-55

Nov. 23^Providence Academy^W, 75-36

Nov. 26^Prairie Grove^W, 53-51

Dec. 3^at Rogers^(n)

Dec. 6^at Van Buren^6 p.m.

Dec. 9-14^at Jerry O'Quin Invitational^TBA

Dec. 17^Farmington^6 p.m.

Dec. 20^Mountain Home^7 p.m.

Jan. 3-4^Panther Holiday Classic^TBA

Jan. 10^at Beebe*^7:30 p.m.

Jan. 14^at Alma*^7:30 p.m.

Jan. 17^Greenbrier*^7:30 p.m.

Jan. 21^at Greenwood*^7:30 p.m.

Jan. 24^LR Christian*^7:30 p.m.

Jan. 28^Russellville*^7:30 p.m.

Jan. 31^at Vilonia*^7:30 p.m.

Feb. 7^Beebe*^6 p.m.

Feb. 11^Alma*^7:30 p.m.

Feb. 14^at Greenbrier*^7:30 p.m.

Feb. 18^Greenwood*^7:30 p.m.

Feb. 21^at LR Christian*^7:30 p.m.

Feb. 25^at Russellville*^7:30 p.m.

Feb. 28^Vilonia*^7:30 p.m.

March 3-7^Class 5A State Tournament^TBA

March 12-14^State Finals^TBA

# Arkansas Activities Association benefit game

* 5A-West Conference game

Siloam Springs girls basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 11^vs. West Fork#^W, 42-38

Nov. 14^vs. Lavaca#^W, 45-41

Nov. 16^vs. Farmington#^L, 52-22

Nov. 26^Prairie Grove^L, 59-55

Dec. 3^at Huntsville^(n)

Dec. 9-14^at Jerry O'Quin Invitational^TBA

Dec. 17^at Bentonville West^6 p.m.

Dec. 20^Rogers Heritage^4 p.m.

Jan. 3-4^Panther Holiday Classic^TBA

Jan. 10^at Beebe*^6 p.m.

Jan. 14^at Alma*^6 p.m.

Jan. 17^Greenbrier*^6 p.m.

Jan. 21^at Greenwood*^6 p.m.

Jan. 24^LR Christian*^6 p.m.

Jan. 28^Russellville*^6 p.m.

Jan. 31^at Vilonia*^6 p.m.

Feb. 7^Beebe*^7:30 p.m.

Feb. 11^Alma*^6 p.m.

Feb. 14^at Greenbrier*^6 p.m.

Feb. 18^Greenwood*^6 p.m.

Feb. 21^at LR Christian*^6 p.m.

Feb. 25^at Russellville*^6 p.m.

Feb. 28^Vilonia*^6 p.m.

March 3-7^Class 5A State Tournament^TBA

March 12-14^State Finals^TBA

# Duel at the Dome in West Fork

* 5A-West Conference game

Siloam Springs ninth-grade boys basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 16^at Huntsville#^11 a.m.

Nov. 19^vs. Westville+^L, 39-26

Nov. 21^vs. Springdale Central+^L, 31-17

Nov. 25^at Shiloh Christian^canceled

Dec. 5^Alma^6:15 p.m.

Dec. 9^at Bentonville West^6:45 p.m.

Dec. 16^Harrison^6:15 p.m.

Dec. 20^Mountain Home^5 p.m.

Jan. 2-4^at Pea Ridge Tournament^TBA

Jan. 9^at Bentonville^6:45 p.m.

Jan. 13^at Fayetteville White^6:45 p.m.

Jan. 16^Rogers Heritage*^6:45 p.m.

Jan. 20^Bentonville West*^6:45 p.m.

Jan. 23^at Rogers*^6:45 p.m.

Jan. 27^at Springdale Lakeside*^6:45 p.m.

Jan. 30^at Springdale George*^6:45 p.m.

Feb. 3^Fayetteville White*^6:45 p.m.

Feb. 6^at Springdale Southwest*^6:45 p.m.

Feb. 10^Bentonville*^6:45 p.m.

Feb. 13^Arts Academy^6:45 p.m.

Feb. 17^Fayetteville Purple*^6:45 p.m.

Feb. 20^at Springdale Central*^6:45 p.m.

Feb. 26-29^Region Tournament^TBA

* Northwest Arkansas Conference game

# Arkasnas Activities Association benefit game

+ Siloam Springs Panther Classic

Siloam Springs ninth-grade girls basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 16^at Huntsville#^10 a.m.

Nov. 19^vs. Providence Academy+^W, 29-12

Nov. 21^vs. Fort Smith Chaffin+^W, 45-12

Nov. 23^vs. Farmington+^W, 39-28

Nov. 25^at Shiloh Christian^W, 47-21

Dec. 5^Alma^7 p.m.

Dec. 9^at Bentonville West^5:30 p.m.

Dec. 16^Harrison^7 p.m.

Jan. 2-4^at Pea Ridge Tournament^TBA

Jan. 6^Greenwood^6:30 p.m.

Jan. 9^at Bentonville^5:30 p.m.

Jan. 13^at Fayetteville White^5:30 p.m.

Jan. 16^Rogers Heritage*^5:30 p.m.

Jan. 20^Bentonville West*^5:30 p.m.

Jan. 23^at Rogers*^5:30 p.m.

Jan. 27^at Springdale Lakeside*^5:30 p.m.

Jan. 30^at Springdale George*^5:30 p.m.

Feb. 3^Fayetteville White*^5:30 p.m.

Feb. 6^at Springdale Southwest*^5:30 p.m.

Feb. 10^Bentonville*^5:30 p.m.

Feb. 13^Arts Academy^5:30 p.m.

Feb. 17^Fayetteville Purple*^5:30 p.m.

Feb. 20^at Springdale Central*^5:30 p.m.

Feb. 26-29^Region Tournament^TBA

* Northwest Arkansas Conference game

# Arkasnas Activities Association benefit game

+ Siloam Springs Panther Classic

Siloam Springs eighth-grade boys basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 21^at Bentonville Lincoln^6:45 p.m.

Dec. 2^Gravette%^6:15 p.m.

Dec. 5^Alma#^5 p.m.

Dec. 9^Bentonville Washington*^6:45 p.m.

Dec. 12^Fayetteville Ramay*^6:45 p.m.

Dec. 16^Harrison+^5 p.m.

Jan. 9^Springdale George*^6:45 p.m.

Jan. 13^at Springdale Southwest^6:45 p.m.

Jan. 16^at Rogers Lingle^6:45 p.m.

Jan. 20^at Rogers Kirksey^6:45 p.m.

Jan. 23^at Fayetteville Woodland^6:45 p.m.

Jan. 27^Springdale Central*^6:45 p.m.

Jan. 30^Bentonville Lincoln*^6:45 p.m.

Feb. 3^Rogers Oakdale*^6:45 p.m.

Feb. 6^at Springdale Lakeside^6:45 p.m.

Feb. 10^Rogers Elmwood*^6:45 p.m.

Feb. 13^at Bentonville Fulbright^6:45 p.m.

Feb. 17-22^I-49 Tournament^TBA

* Panther Arena

% Middle School PE Gym

# Panther Activity Center

+ Panther Den

Siloam Springs eighth-grade girls basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Dec. 2^Gravette*^6:15 p.m.

Dec. 5^Alma#^5 p.m.

Dec. 9^at Bentonville Washington^6:45 p.m.

Dec. 12^at Fayetteville Ramay^6:45 p.m.

Dec. 16^Harrison+^5 p.m.

Jan. 6^Greenwood^5:30 p.m.

Jan. 9^at Springdale George^6:45 p.m.

Jan. 13^Springdale Southwest*^6:45 p.m.

Jan. 16^Rogers Lingle*^6:45 p.m.

Jan. 20^Rogers Kirksey*^6:45 p.m.

Jan. 23^Fayetteville Woodland*^6:45 p.m.

Jan. 27^at Springdale Central^6:45 p.m.

Jan. 30^at Bentonville Lincoln^6:45 p.m.

Feb. 3^at Rogers Oakdale^6:45 p.m.

Feb. 6^Springdale Lakeside*^6:45 p.m.

Feb. 10^at Rogers Elmwood^6:45 p.m.

Feb. 13^Bentonville Fulbright*^6:45 p.m.

Feb. 17-22^I-49 Tournament^TBA

* Panther Arena

% Middle School PE Gym

# Panther Activity Center

+ Panther Den

Siloam Springs seventh-grade boys basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 21^at Bentonville Lincoln^5:30 p.m.

Dec. 2^Gravette%^5 p.m.

Dec. 9^Bentonville Washington*^5:30 p.m.

Dec. 12^Fayetteville Ramay*^5:30 p.m.

Jan. 9^Springdale George*^5:30 p.m.

Jan. 13^at Springdale Southwest^5:30 p.m.

Jan. 16^at Rogers Lingle^5:30 p.m.

Jan. 20^at Rogers Kirksey^5:30 p.m.

Jan. 23^at Fayetteville Woodland^5:30 p.m.

Jan. 27^Springdale Central*^5:30 p.m.

Jan. 30^Bentonville Lincoln*^5:30 p.m.

Feb. 3^Rogers Oakdale*^5:30 p.m.

Feb. 6^at Springdale Lakeside^5:30 p.m.

Feb. 10^Rogers Elmwood*^5:30 p.m.

Feb. 13^at Bentonville Fulbright^5:30 p.m.

* Panther Arena

% Middle School PE Gym

# Panther Activity Center

+ Panther Den

Siloam Springs seventh-grade girls basketball

2019-20 schedule

Date^Opponent^Time

Dec. 2^Gravette*^5 p.m.

Dec. 9^at Bentonville Washington^5:30 p.m.

Dec. 12^at Fayetteville Ramay^5:30 p.m.

Jan. 6^Greenwood^4:30 p.m.

Jan. 9^at Springdale George^5:30 p.m.

Jan. 13^Springdale Southwest*^5:30 p.m.

Jan. 16^Rogers Lingle*^5:30 p.m.

Jan. 20^Rogers Kirksey*^5:30 p.m.

Jan. 23^Fayetteville Woodland*^5:30 p.m.

Jan. 27^at Springdale Central^5:30 p.m.

Jan. 30^at Bentonville Lincoln^5:30 p.m.

Feb. 3^at Rogers Oakdale^5:30 p.m.

Feb. 6^Springdale Lakeside*^5:30 p.m.

Feb. 10^at Rogers Elmwood^5:30 p.m.

Feb. 13^Bentonville Fulbright*^5:30 p.m.

* Panther Arena

John Brown University men's basketball

2019 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 2^Crowley's Ridge College+^W, 90-56

Nov. 8^vs. Missouri Valley#^W, 63-43

Nov. 9^at Benedictine#^W, 78-65

Nov. 11^at Philander Smith^W, 71-52

Nov. 15^Ozark Christian%^W, 88-68

Nov. 16^College of the Ozarks%^W, 96-82

Nov. 21^Southwestern Assemblies of God*^W, 65-60

Nov. 23^Texas Wesleyan*^W, 95-91

Nov. 26^Champion Christian^W, 83-63

Dec. 3^Ecclesia^(n)

Dec. 10^Philander Smith^7 p.m.

Dec. 14^at Crowley's Ridge^3 p.m.

Dec. 31^at Missouri Southern State$^5:30 p.m.

Jan. 2^Science and Arts*^7:45 p.m.

Jan. 4^at Mid-America Christian*^3:45 p.m.

Jan. 9^Central Christian*^7:45 p.m.

Jan. 11^at Langston*^3:45 p.m.

Jan. 16^at Southwestern Christian*^7:45 p.m.

Jan. 18^Oklahoma City*^3:45 p.m.

Jan. 23^at Wayland Baptist*^7:45 p.m.

Jan. 25^at Oklahoma Panhandle State*^3:45 p.m.

Jan. 30^Mid-America Christian*^7:45 p.m.

Feb. 1^at Science and Arts*^3:45 p.m.

Feb. 4^at Central Christian*^7:45 p.m.

Feb. 6^Langston*^7:45 p.m.

Feb. 13^at Oklahoma City*^7:45 p.m.

Feb. 15^Southwestern Christian*^3:45 p.m.

Feb. 20^Oklahoma Panhandle State*^7:45 p.m.

Feb. 22^Wayland Baptist*^3:45 p.m.

Feb. 27^at Texas Wesleyan*^7:45 p.m.

Feb. 29^at Southwestern Assemblies of God*^3:45 p.m.

* Sooner Athletic Conference game

+ Toilet Paper Game

# Benedictine College Classic in Atchison, Kan.

$ Exhibition

% JBU Classic

John Brown University women's basketball

2019 schedule

Date^Opponent^Time

Nov. 2^Crowley's Ridge College^W, 82-42

Nov. 8^vs. Paul Quinn College#^W, 89-69

Nov. 9^vs. Our Lady of the Lake#^L, 95-58

Nov. 12^at Evangel^L, 81-69

Nov. 15^vs. Lyon+^L, 67-56

Nov. 16^vs. Bellevue+^L, 76-58

Nov. 21^Southwestern Assemblies of God*^L, 69-59

Nov. 23^Texas Wesleyan*^L, 53-50

Dec. 3^Ecclesia^(n)

Dec. 7^College of the Ozarks^2 p.m.

Dec. 14^at Crowley's Ridge College^1 p.m.

Jan. 2^Science and Arts*^6 p.m.

Jan. 4^at Mid-America Christian*^2 p.m.

Jan. 9^Central Christian*^6 p.m.

Jan. 11^at Langston*^2 p.m.

Jan. 16^at Southwestern Christian*^6 p.m.

Jan. 18^Oklahoma City*^2 p.m.

Jan. 23^at Wayland Baptist*^6 p.m.

Jan. 25^at Oklahoma Panhandle State*^2 p.m.

Jan. 30^Mid-America Christian*^6 p.m.

Feb. 1^at Science and Arts*^2 p.m.

Feb. 4^at Central Christian*^6 p.m.

Feb. 6^Langston*^6 p.m.

Feb. 13^at Oklahoma City*^6 p.m.

Feb. 15^Southwestern Christian*^2 p.m.

Feb. 20^Oklahoma Panhandle State*^6 p.m.

Feb. 22^Wayland Baptist*^2 p.m.

Feb. 27^at Texas Wesleyan*^6 p.m.

Feb. 29^at Southwestern Assemblies of God*^2 p.m.

* Sooner Athletic Conference game

# Southwestern Assemblies of God Classic

+ College of the Ozarks Classic

