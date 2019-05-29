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Colcord 2019 Seniors May 29, 2019 at 5:00 a.m.
story.lead_photo.caption Jennifer Martin

Jennifer Martin

Jennifer Martin

Jennifer Martin

Cielo Martinez

Cielo Martinez

Cielo Martinez

Abreanna Meyer

Abreanna Meyer

Abreanna Meyer

Baylee Phillips

Baylee Phillips

Baylee Phillips

Malcolm Potter

Jennifer Milligan

Jennifer Milligan

Jennifer Milligan

Karina Perez

Karina Perez

Karina Perez

Malcolm Potter

Malcolm Potter

Wyatt Priest

Wyatt Priest

Wyatt Priest

Lanie Rios

Lanie Rios

Lanie Rios

Joseph Rombach

Joseph Rombach

Joseph Rombach

Jenna Sanders

Jenna Sanders

Jenna Sanders

Skyler Settlemyere

Skyler Settlemyere

Skyler Settlemyere

General News on 05/29/2019

Print Headline: Colcord 2019 Seniors

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