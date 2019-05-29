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Colcord 2019 Seniors May 29, 2019 at 5:00 a.m.
story.lead_photo.caption Kerry Foreman

Kerry Foreman

Kerry Foreman

Kerry Foreman

Bailee Fowler

Bailee Fowler

Bailee Fowler

Avery French

Avery French

Avery French

Bradley Goodwin

Bradley Goodwin

Bradley Goodwin

Zachary Harrison

Zachary Harrison

Zachary Harrison

Madyson Hopkins

Madyson Hopkins

Madyson Hopkins

Brandon Gregory

Brandon Gregory

Brandon Gregory

Isabel Guthrie

Isabel Guthrie

Isabel Guthrie

Austin Issac

Austin Issac

Austin Issac

Kelby Jones

Kelby Jones

Kelby Jones

Chad Kendrick

Chad Kendrick

Chad Kendrick

Mariah Kiddy

Mariah Kiddy

Mariah Kiddy

General News on 05/29/2019

Print Headline: Colcord 2019 Seniors

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