Feliciana Juarez Ramos

Feliciana Juarez Ramos, 98, of Siloam Springs, Ark., died Oct. 16, 2019, at her home.

She was born Nov. 20, 1920, in San Salvador, El Salvador, to Mathias Juarez and Rosa Ramos. She married Jose Garcia in San Salvador and worked as a homemaker. She moved to Siloam Springs in 2006.

She was preceded in death by her husband; and one son, Jesus Garcia.

She is survived by two sons, Jose Garcia and Mario Garcia of San Salvador, El Salvador; three daughters, Marta Garcia of San Salvador, Ines Garcia of Siloam Springs, and Lidia Garcia of Siloam Springs; and many grandchildren, great-grandchildren, and great-great-grandchildren.

Funeral services will be 5 p.m. Friday, Oct. 25, 2019, at Iglesia de Dios La Maranata, in Springdale, Ark. Graveside services will be 2 p.m. Saturday, Oct. 26, 2019, at Oak Hill Cemetery in Siloam Springs.

An online guest book is available at www.wassonfuneralhome.com.

Arrangements are by Wasson Funeral Home of Siloam Springs.

Feliciana Juárez Ramos, residente de 98 años de Siloam Springs, Arkansas, murió el 16 de Octubre de 2019 en su casa. Nacida el 20 de Noviembre de 1920 en San Salvador, El Salvador. Era hija de Mathias Juárez y Rosa Ramos. Se casó con José García en San Salvador y trabajó como ama de casa. Feliciana se mudó a Siloam Springs en 2006.

Le precedieron en la muerte su esposo, José García; y un hijo, Jesús García.

Le sobreviven dos hijos, José García y Mario García de San Salvador, El Salvador; tres hijas, Marta García de San Salvador, Inés García de Siloam Springs y Lidia García de Siloam Springs; y muchos nietos, bisnietos y tataranietos.

Los servicios fúnebres serán a las 5 p.m. Viernes 25 de Octubre de 2019 en la Iglesia de Dios La Maranata, en Springdale, Arkansas. Los servicios de tumbas serán a las 2 p.m. Sábado 26 de Octubre de 2019 en el cementerio Oak Hill en Siloam Springs, Arkansas.

Para firmar el libro de visitas en línea, visite www.wassonfuneralhome.com.

Los arreglos son de Wasson Funeral Home, Siloam Springs.

