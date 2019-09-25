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Picks of the Week by Staff Reports | September 25, 2019 at 5:16 a.m.

This week's games

Siloam Springs at Sheridan

Colcord at Quapaw

Kansas at Nowata

Texas A&M vs. Arkansas

Texas Tech at Oklahoma

Kansas State at Oklahoma State

Cleveland at Baltimore

Kansas City at Detroit

Dallas at New Orleans

Graham Thomas

Herald-Leader

Last week: 7-2

Overall: 29-7

Siloam Springs

Colcord

Kansas

Texas A&M

Oklahoma

Oklahoma State

Cleveland

Detroit

Dallas

Tyler Dees

Simmons Foods

Last week: 6-3

Overall: 27-9

Siloam Springs

Colcord

Kansas

Texas A&M

Oklahoma

Oklahoma State

Baltimore

Kansas City

Dallas

Katie Rennard

Crye-Leike Realtors

Last week: 7-2

Overall: 29-7

Sheridan

Colcord

Kansas

Texas A&M

Oklahoma

Oklahoma State

Baltimore

Kansas City

Dallas

Randy Torres

Dayspring

Last week: 6-3

Overall: 27-9

Sheridan

Colcord

Kansas

Texas A&M

Oklahoma

Oklahoma State

Baltimore

Kansas City

Dallas

Stephanie Truitt

Chickadee's

Last week: 4-5

Overall: 20-16

Siloam Springs

Colcord

Kansas

Arkansas

Oklahoma

Oklahoma State

Cleveland

Kansas City

Dallas

Sports on 09/25/2019

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