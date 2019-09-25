This week's games
Siloam Springs at Sheridan
Colcord at Quapaw
Kansas at Nowata
Texas A&M vs. Arkansas
Texas Tech at Oklahoma
Kansas State at Oklahoma State
Cleveland at Baltimore
Kansas City at Detroit
Dallas at New Orleans
Graham Thomas
Herald-Leader
Last week: 7-2
Overall: 29-7
Siloam Springs
Colcord
Kansas
Texas A&M
Oklahoma
Oklahoma State
Cleveland
Detroit
Dallas
Tyler Dees
Simmons Foods
Last week: 6-3
Overall: 27-9
Siloam Springs
Colcord
Kansas
Texas A&M
Oklahoma
Oklahoma State
Baltimore
Kansas City
Dallas
Katie Rennard
Crye-Leike Realtors
Last week: 7-2
Overall: 29-7
Sheridan
Colcord
Kansas
Texas A&M
Oklahoma
Oklahoma State
Baltimore
Kansas City
Dallas
Randy Torres
Dayspring
Last week: 6-3
Overall: 27-9
Sheridan
Colcord
Kansas
Texas A&M
Oklahoma
Oklahoma State
Baltimore
Kansas City
Dallas
Stephanie Truitt
Chickadee's
Last week: 4-5
Overall: 20-16
Siloam Springs
Colcord
Kansas
Arkansas
Oklahoma
Oklahoma State
Cleveland
Kansas City
Dallas
Sports on 09/25/2019
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