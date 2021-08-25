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Picks of the Week

August 25, 2021 at 4:00 a.m.

This week's games

Siloam Springs at Rogers

Copan at Oaks

Conway at Fayetteville

Van Buren at Springdale

Liberty (Mo.) North at Bentonville

Waldron at Gentry

Gravette at Vian, Okla.

Farmington at Rogers Heritage

Nebraska at Illinois

Graham Thomas

Herald-Leader

Last week: 0-0

Overall: 0-0

Rogers

Oaks

Fayetteville

Springdale

Gentry

Vian

Rogers Heritage

Nebraska

Joe Butler

Ability Tree

Last week: 0-0

Overall: 0-0

Siloam Springs

Oaks

Fayetteville

Van Buren

Bentonville

Gentry

Gravette

Rogers Heritage

Nebraska

Don Clark

City of Siloam Springs

Last week: 0-0

Overall: 0-0

Siloam Springs

Oaks

Fayetteville

Van Buren

Bentonville

Gentry

Vian

Farmington

Illinois

Sarah Losh

Jimmy Allen Insurance

Last week: 0-0

Overall: 0-0

Siloam Springs

Oaks

Fayetteville

Van Buren

Bentonville

Waldron

Gravette

Farmington

Nebraska

Lindsey Taylor

Siloam Springs Chamber of Commerce

Last week: 0-0

Overall: 0-0

Rogers

Oaks

Conway

Springdale

Bentonville

Waldron

Gravette

Rogers Heritage

Nebraska

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