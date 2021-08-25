Picks of the Week

This week's games
Siloam Springs at Rogers
Copan at Oaks
Conway at Fayetteville
Van Buren at Springdale
Liberty (Mo.) North at Bentonville
Waldron at Gentry
Gravette at Vian, Okla.
Farmington at Rogers Heritage
Nebraska at Illinois
Graham Thomas
Herald-Leader
Last week: 0-0
Overall: 0-0
Rogers
Oaks
Fayetteville
Springdale
Gentry
Vian
Rogers Heritage
Nebraska
Joe Butler
Ability Tree
Last week: 0-0
Overall: 0-0
Siloam Springs
Oaks
Fayetteville
Van Buren
Bentonville
Gentry
Gravette
Rogers Heritage
Nebraska
Don Clark
City of Siloam Springs
Last week: 0-0
Overall: 0-0
Siloam Springs
Oaks
Fayetteville
Van Buren
Bentonville
Gentry
Vian
Farmington
Illinois
Sarah Losh
Jimmy Allen Insurance
Last week: 0-0
Overall: 0-0
Siloam Springs
Oaks
Fayetteville
Van Buren
Bentonville
Waldron
Gravette
Farmington
Nebraska
Lindsey Taylor
Siloam Springs Chamber of Commerce
Last week: 0-0
Overall: 0-0
Rogers
Oaks
Conway
Springdale
Bentonville
Waldron
Gravette
Rogers Heritage
Nebraska