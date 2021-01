5A-West Conference basketball standings

Girls^Overall^Conf.

Team^W-L^W-L

Greenwood^9-3^2-0

Russellville^7-5^1-0

Vilonia^13-2^3-1

Siloam Springs^10-3^2-1

Greenbrier^11-3^1-2

Mountain Home^2-12^1-2

Alma^6-6^0-2

Van Buren^6-7^0-2

This week's games

Jan. 19

Greenwood at Siloam Springs (n)

Alma at Van Buren (n)

Russellville at Mountain Home (n)

Vilonia at Greenbrier (n)

Jan. 22

Siloam Springs at Russellville

Greenbrier at Alma

Mountain Home at Greenwood

Van Buren at Vilonia

5A-West Conference basketball standings

Boys^Overall^Conf.

Team^W-L^W-L

Russellville^10-3^4-0

Vilonia^10-3^3-1

Alma^8-4^2-2

Greenbrier^4-9^2-2

Van Buren^7-3^1-1

Mountain Home^5-7^1-2

Siloam Springs^6-9^1-3

Greenwood^3-9^0-3

This week's games

Jan. 19

Greenwood at Siloam Springs (n)

Alma at Van Buren (n)

Russellville at Mountain Home (n)

Vilonia at Greenbrier (n)

Jan. 22

Siloam Springs at Russellville

Greenbrier at Alma

Mountain Home at Greenwood

Van Buren at Vilonia