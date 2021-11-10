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Picks of the Week

by Graham Thomas | Today at 5:15 a.m.

This week's games

Colcord at Okemah

Oaks at Timberlake

Arkansas at LSU

Texas A&M at Ole Miss

Oklahoma at Baylor

Michigan at Penn State

Atlanta at Dallas

Kansas City at Las Vegas

New Orleans at Tennessee

Graham Thomas

Herald-Leader

Last week: 4-5

Overall: 60-38

Colcord

Timberlake

LSU

Ole Miss

Baylor

Michigan

Dallas

Las Vegas

Tennessee

Joe Butler

Ability Tree

Last week: 5-4

Overall: 58-40

Okemah

Timberlake

Arkansas

Ole Miss

Oklahoma

Michigan

Dallas

Kansas City

Tennessee

Don Clark

City of Siloam Springs

Last week: 4-5

Overall: 65-33

Okemah

Timberlake

Arkansas

Ole Miss

Oklahoma

Michigan

Dallas

Kansas City

Tennessee

Sarah Losh

Jimmy Allen Insurance

Last week: 6-3

Overall: 58-40

Colcord

Timberlake

Arkansas

Texas A&M

Oklahoma

Michigan

Dallas

Kansas City

Tennesseee

Lindsey Taylor

Siloam Springs Chamber of Commerce

Last week: 6-3

Overall: 52-46

Colcord

Timberlake

Arkansas

Texas A&M

Oklahoma

Penn State

Dallas

Kansas City

New Orleans

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