Picks of the Week

This week's games
Colcord at Okemah
Oaks at Timberlake
Arkansas at LSU
Texas A&M at Ole Miss
Oklahoma at Baylor
Michigan at Penn State
Atlanta at Dallas
Kansas City at Las Vegas
New Orleans at Tennessee
Graham Thomas
Herald-Leader
Last week: 4-5
Overall: 60-38
Colcord
Timberlake
LSU
Ole Miss
Baylor
Michigan
Dallas
Las Vegas
Tennessee
Joe Butler
Ability Tree
Last week: 5-4
Overall: 58-40
Okemah
Timberlake
Arkansas
Ole Miss
Oklahoma
Michigan
Dallas
Kansas City
Tennessee
Don Clark
City of Siloam Springs
Last week: 4-5
Overall: 65-33
Okemah
Timberlake
Arkansas
Ole Miss
Oklahoma
Michigan
Dallas
Kansas City
Tennessee
Sarah Losh
Jimmy Allen Insurance
Last week: 6-3
Overall: 58-40
Colcord
Timberlake
Arkansas
Texas A&M
Oklahoma
Michigan
Dallas
Kansas City
Tennesseee
Lindsey Taylor
Siloam Springs Chamber of Commerce
Last week: 6-3
Overall: 52-46
Colcord
Timberlake
Arkansas
Texas A&M
Oklahoma
Penn State
Dallas
Kansas City
New Orleans