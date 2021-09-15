Picks of the Week

This week's games
Pea Ridge at Siloam Springs
Westville at Kansas
Colcord at Wyandotte
Georgia Southern at Arkansas
Auburn at Penn State
Alabama at Florida
Dallas at LA Chargers
Kansas City at Baltimore
San Francisco at Philadelphia
Graham Thomas
Herald-Leader
Last week: 7-2
Overall: 18-8
Siloam Springs
Westville
Colcord
Arkansas
Penn State
Florida
Dallas
Kansas City
Philadelphia
Joe Butler
Ability Tree
Last week: 4-5
Overall: 15-11
Siloam Springs
Kansas
Colcord
Arkansas
Penn State
Alabama
Dallas
Kansas City
Philadelphia
Don Clark
City of Siloam Springs
Last week: 6-3
Overall: 19-7
Siloam Springs
Westville
Colcord
Arkansas
Auburn
Alabama
Dallas
Kansas City
San Francisco
Sarah Losh
Jimmy Allen Insurance
Last week: 5-4
Overall: 14-12
Siloam Springs
Westville
Colcord
Arkansas
Penn State
Alabama
Dallas
Kansas CIty
San Francisco
Lindsey Taylor
Siloam Springs Chamber of Commerce
Last week: 4-5
Overall: 13-13
Siloam Springs
Kansas
Colcord
Arkansas
Auburn
Alabama
Dallas
Kansas City
Philadelphia