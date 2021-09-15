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Picks of the Week

Today at 4:00 a.m.

This week's games

Pea Ridge at Siloam Springs

Westville at Kansas

Colcord at Wyandotte

Georgia Southern at Arkansas

Auburn at Penn State

Alabama at Florida

Dallas at LA Chargers

Kansas City at Baltimore

San Francisco at Philadelphia

Graham Thomas

Herald-Leader

Last week: 7-2

Overall: 18-8

Siloam Springs

Westville

Colcord

Arkansas

Penn State

Florida

Dallas

Kansas City

Philadelphia

Joe Butler

Ability Tree

Last week: 4-5

Overall: 15-11

Siloam Springs

Kansas

Colcord

Arkansas

Penn State

Alabama

Dallas

Kansas City

Philadelphia

Don Clark

City of Siloam Springs

Last week: 6-3

Overall: 19-7

Siloam Springs

Westville

Colcord

Arkansas

Auburn

Alabama

Dallas

Kansas City

San Francisco

Sarah Losh

Jimmy Allen Insurance

Last week: 5-4

Overall: 14-12

Siloam Springs

Westville

Colcord

Arkansas

Penn State

Alabama

Dallas

Kansas CIty

San Francisco

Lindsey Taylor

Siloam Springs Chamber of Commerce

Last week: 4-5

Overall: 13-13

Siloam Springs

Kansas

Colcord

Arkansas

Auburn

Alabama

Dallas

Kansas City

Philadelphia

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