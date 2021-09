Tennis teams compete at Van Buren

The Siloam Springs tennis teams played at Van Buren on Tuesday with the boys losing 4-0 and the girls playing to a 2-2 tie.

The Lady Panthers' two wins came with Ohla Los and No. 1 singles, while the No. 1 doubles team of Brooklyn Williams and Julia Tran also won.

The teams tennis are scheduled to play at Russellville on Monday.

Siloam Springs vs. Van Buren

BOYS

Pointers 4, Siloam Springs 0

Singles

1. P. Sewald, Van Buren, def. Lucas Junkermann, Siloam Springs, 6-3, 6-4.

2. L. Adams, Van Buren, def. Boone Henley, Siloam Springs, 6-0, 6-1.

Junior varsity

1. Eli Davis, Van Buren, def. Braden Ratliff, Siloam Springs, 8-2.

2. Ace Johnson, Siloam Springs, def. J. Cervantes, Van Buren, 8-5.

Doubles

1. J. Kovitch/L. Hubbs, Van Buren, def. Malachi Becan/Bryan Tran, Siloam Springs, 6-0, 6-2.

2. S. Dunn/J. Bond, Van Buren, def. Jadon Gill/Ezra Zaidner, Siloam Springs, 6-0, 6-0.

Junior varsity

1. J. Cervantes/T. Bushnag, Van Buren, def. Ezekiel Becan/Ace Johnson, Siloam Springs, 8-5.

GIRLS

Lady Panthers 2, Lady Pointers 2.

Singles

1. Ohla Los, Siloam Springs, def. A. Saniseng, Van Buren, 6-0, 6-1.

2. S. Rivas, Van Buren, def. Silvie Reid, Siloam Springs, 6-2, 6-1.

Doubles

1. Brooklyn Williams/Julia Tran, Siloam Springs, def. T. Reichard/E. Jones, Van Buren, 7-6, 1-6, 6-2.

2. A. Homby/Y. Quijada, Van Buren, def. Ava Anglin/Maribel Riley, Siloam Springs, 6-1, 6-3.

Junior varsity

1. S. Huang/A. Gonzalez, Van Buren, def. Ava Anglin/Lauren Naustvik, Siloam Springs, 8-6.