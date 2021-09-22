Picks of the Week

This week's games
Siloam Springs at Van Buren
Central Sallisaw at Colcord
Kansas at Claremore Sequoyah
Arkansas vs. Texas A&M
Kentucky at South Carolina
Notre Dame at Wisconsin
LA Chargers at Kansas City
Philadelphia at Dallas
Seattle at Minnesota
Graham Thomas
Herald-Leader
Last week: 6-3
Overall: 24-11
Siloam Springs
Colcord
Claremore Sequoyah
Texas A&M
South Carolina
Wisconsin
Kansas City
Dallas
Seattle
Joe Butler
Ability Tree
Last week: 6-3
Overall: 21-14
Siloam Springs
Colcord
Claremore Sequoyah
Arkansas
Kentucky
Notre Dame
Kansas City
Dallas
Minnesota
Don Clark
City of Siloam Springs
Last week: 7-2
Overall: 26-9
Van Buren
Colcord
Claremore Sequoyah
Arkansas
Kentucky
Notre Dame
Kansas City
Dallas
Seattle
Sarah Losh
Jimmy Allen Insurance
Last week: 8-1
Overall: 22-13
Siloam Springs
Colcord
Claremore Sequoyah
Arkansas
Kentucky
Notre Dame
Kansas City
Dallas
Seattle
Lindsey Taylor
Siloam Springs Chamber of Commerce
Last week: 5-4
Overall: 18-17
Van Buren
Colcord
Claremore Sequoyah
Texas A&M
Kentucky
Notre Dame
Kansas City
Dallas
Seattle