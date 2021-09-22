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Picks of the Week

September 22, 2021 at 5:16 a.m.

This week's games

Siloam Springs at Van Buren

Central Sallisaw at Colcord

Kansas at Claremore Sequoyah

Arkansas vs. Texas A&M

Kentucky at South Carolina

Notre Dame at Wisconsin

LA Chargers at Kansas City

Philadelphia at Dallas

Seattle at Minnesota

Graham Thomas

Herald-Leader

Last week: 6-3

Overall: 24-11

Siloam Springs

Colcord

Claremore Sequoyah

Texas A&M

South Carolina

Wisconsin

Kansas City

Dallas

Seattle

Joe Butler

Ability Tree

Last week: 6-3

Overall: 21-14

Siloam Springs

Colcord

Claremore Sequoyah

Arkansas

Kentucky

Notre Dame

Kansas City

Dallas

Minnesota

Don Clark

City of Siloam Springs

Last week: 7-2

Overall: 26-9

Van Buren

Colcord

Claremore Sequoyah

Arkansas

Kentucky

Notre Dame

Kansas City

Dallas

Seattle

Sarah Losh

Jimmy Allen Insurance

Last week: 8-1

Overall: 22-13

Siloam Springs

Colcord

Claremore Sequoyah

Arkansas

Kentucky

Notre Dame

Kansas City

Dallas

Seattle

Lindsey Taylor

Siloam Springs Chamber of Commerce

Last week: 5-4

Overall: 18-17

Van Buren

Colcord

Claremore Sequoyah

Texas A&M

Kentucky

Notre Dame

Kansas City

Dallas

Seattle

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