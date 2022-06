2022 Siloam Springs Rodeo Results

Graham Thomas/Herald-Leader Lane Rowland was the top finisher in bareback at the Siloam Springs Rodeo.

2022 Siloam Springs Rodeo Bareback Contestant^Score^Prize Money 1. Lane Rowland^76^931.50 2. Quinton Lunsford^73^$465.75 2. Jess Troyer^73^$465.75 Saddle Bronc Contestant^Score^Prize Money 1. Jefferson Parsons^74^1,035 2. Tyler Arnold^70^$621 3. Rowdy Chesser^63^$414 Ranch Bronc Contestant^Score^Prize Money 1. Maverick Parker^77^$1,242 2. Ty Ralston^74^$828 Steer Wrestling Contestant^Time^Prize Money 1. Justin Morehouse^3.3^$840.42 2. Johnny Jones^3.9^$695.52 3. West Ratliff^4.2^$550.62 4. Casey Greer^4.7^$333.27 4. Tyler Harris^4.7^$333.27 6. Kaleb Summers^5.0^$144.90 Breakaway Contestant^Time^Prize Money 1. Bailee Lester^2.0^$1,275.12 2. Karson Stephens^2.1^$1,009.47 3. Cali Griffin^2.2^$770.38. 3. Halle Tatham^2.2^$770.38 5. Kylee Horton^2.3^$478.17 5. Callie Hewett^2.3^$478.17 7. Ashley Williams^2.4^$265.65 7. Aubrey Lee^2.4^$265.65 Team Roping Contestant^Time^Prize Money 1. Cale McCall^5.0^$2,583.36 Britt Driggers^5.0^$2,583.36 2. Adam Rose^5.3^$2,045.16 Cooper Freeman^5.3^$2,045.16 3. Carson Coffelt^5.4^$1,722.24 Jason Thompson^5.4^$1,722.24 4. Kevin Williams^5.6^$1,399.32 Brad Newberry^5.6^$1,399.32 5. Terry Crow^6.2^$1,076.40 Jake Pianalto^6.2^$1,076.40 6. Cody Reed^6.4^$861.12 Jake Weddle^6.4^$861.12 7. Cody Williams^6.6^$645.84 Kyle Williams^6.6^$645.84 8. Jason Pendergraft^6.7^$430.56 Doyle Scrivner^6.7^$430.56 Tie Down Contestant^Time^Prize Money 1. Hadley Deshazo^8.4^$1,457.28 2. Ty Kirby^9.2^$1,062.60 2. Austin Lawrence^9.2^$1,062.60 4. Chase Williams^9.3^$789.36 5. Dawson Turner^9.8^$607.20 6. Ben Piazza^10.0^$485.76 7. Wyatt Muggli^10.5^$303.60 7. Dawson Price^10.5^$303.60 Bull Riding Contestant^Score^Prize Money 1. Kody Aldrich^77^$1,738.80 2. Matt Hennelly^69^$1,159.20 Barrels Contestant^Time^Prize Money 1. Hazlee Mackenzie^17.304^$1,638.34 2. Bre Dunn^17.343^$1,297.02 3. Micaela Hughes^17.417^$1,092.22 4. Larae Smith^17.464^$887.43 5. Mary Brooks^17.473^$682.64 6. Andee Jo Haden^17.524^$546.11 7. Brittney Hipp^17.641^$409.58 8. Holly Berry^17.652^$273.06

Print Headline: 2022 Siloam Springs Rodeo Results

