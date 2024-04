Panther Relay Results

Panther Relays

Siloam Springs finishers at the Panther Relays held March 28 in Siloam Springs.

Boys' 100-meter finals

20: Cole Pittman, 11.99.

23: Kayden Davidson, 12.17.

32: Victor Toledo, 12.81.

35: Josiah Thompson, 13.52.

36: Pierce Schofield, 13.59.

Boys' 200-meter finals

19: Cole Pittman, 25.37.

22: Daniel Alfaro, 25.57.

37: Pierce Schofield, 28.44.

43: Silas Tugwell, 44.68.

Boys' 400-meter finals

8: Silas Tugwell, 55.17.

12: Jakin Matchell, 56.28.

15: Eli Hargett, 56.99.

16: Jadon Gill, 57.06.

31: Zane Pickering, 1:00.33.

Boys' 800-meter finals

1: Chance Cunningham, 2:04.36.

6: Nathan Hawbaker, 2:11.04.

19: Sebastian Romero, 2:20.70.

20: Christopher Bolisenga, 2:24.52.

25: Elliott Jones, 2:26.88.

Boys' 1,600-meter finals

4: Nathan Hawbaker, 4:45.85.

5: Corbett Stephenson, 4:46.63.

19: Sebastian Romero, 5:20.45.

23: Zane Pickering, 5:36.97.

27: Blake Kuykendall, 5:46.84.

29: Max Roebuck, 5:50.66.

Boys' 110-meter finals

6: Mikey McKinley, 17.24.

18: Gage Jones, 22.92.

Boys' 300-meter hurdles finals

9: Mikey McKinley, 47.35.

14: Blake Kuykendall, 49.04.

22: Gage Jones, 52.50.

Boys' 4 x 200-meter relay finals

5: Siloam Springs

Boys' 4 x 800-meter relay finals

2: Siloam Springs, 8:32.86.

Boys' high jump finals

11: Silas Tugwell, 5-04.00.

13: Mikey McKinley, 5-04.00.

Boys' long jump finals

11: Eli Hargett, 18-03.75.

14: Cole Pittman, 17-06.25.

18: Grayson Manning, 17-01.75.

Boys' triple jump finals

2: Silas Tugwell, 40-09.50.

8: Mikey McKinley, 37-09.00.

Boys' discus finals

10: Francisco Suarez, 110-01.00.

13: Isac Calderon, 103-07.00.

Boys' shot put finals

13: Francisco Suarez, 38-04.00.

22: Isac Calderon, 34-02.00.

31: Joshua Jimenez, 28-00.00.

Girls' 100 -meter finals

3: Addison Harris, 13.22.

6: Taven Peck, 13.33.

31: Crystal Solarzano, 15.47.

Girls' 200-meter finals

5: Addison Harris, 28.02.

Girls' 400 -meter finals

23: Danielle Weilnau, 1:26.67.

Girls' 800-meter finals

10: Avery Carter, 2:50.08.

15: Lillian Wilkie, 2:57.71.

21: Haylee Fox, 3:10.18.

Girls' 1,600-meter finals

17: Lillian Wilkie, 6:32.61.

18: Avery Carter, 6:34.35.

24: Haylee Fox, 7:09.91.

Girls' 100-meter hurdles finals

3: Jeri Roy, 15.85.

Girls 300-meter hurdles finals

1: Addison Harris, 48.89.

Girls' 4x200 meter relay finals

5: Siloam Springs.

Girls' high jump finals

11: Addison Harris, 4-06.00.

Girls' long jump finals

4: Jeri Roy, 16-06.75.

7: Taven Peck, 15-09.25.

Girls' triple jump finals

1: Jeri Roy, 34-08.50.

3: Taven Peck, 30-09.00.

Girls' discus finals

2: Reese Sutulovich, 101-00.00.

10: Hailey Janes, 77-04.00.

14: Madelyn Mehlburger, 72-06.00.

16: Keelyn Seegraves, 71-10.00.

25: Alexa Blossom, 46-01.00.

Girls' shot put finals

2: Reese Sutulovich, 32-08.50.

9: Keelyn Seegraves, 28-05.50.

11: Madelyn Mehlburger, 28-03.00.

20: Hailey Janes, 24-04.00.

24: Alexa Blossom, 19-02.75.